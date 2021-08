Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe- Sachbeschädigung und Farbschmierereien / Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

Zwischen Freitag, den 27. August 2021, gegen 23.59 Uhr und Montag, den 30. August 2021, um 09.30 Uhr wurde durch bislang unbekannte Personen die Bank des Sportvereins in der Straße Zum Sportplatz beschädigt. Zudem war in der Vorwoche an die Wand des Sportlerheims u.a. ein Hakenkreuz gesprüht worden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe Tel.: 04491-93160 entgegen.

