Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210624-5: Unbekannter brach zwei Mal in Pizzeria ein - Zeugensuche

Pulheim (ots)

Der Mann entwendete unter anderem zwei Smartphones.

Am frühen Mittwochmorgen (23. Juni) ist ein unbekannter Täter innerhalb einer halben Stunde zwei Mal in ein Ladenlokal in Stommeln eingedrungen. Laut aktuellem Ermittlungsstand öffnete er gegen 2.50 Uhr das erste Mal ein Fenster der Pizzeria an der Nettegasse und betrat so die Räumlichkeiten. Kurze Zeit später verließ der Täter die Pizzeria wieder durch das Fenster. Gegen 3.15 Uhr kehrte er mit einem dunklen Rucksack zurück und betrat das Ladenlokal auf gleichem Weg. Dabei entwendete er eine leere Geldkassette sowie zwei Smartphones. Der männliche Täter ist zwischen circa 25 bis 35 Jahren alt und von schlanker Statur. Er hat lichte, helle und leicht krause Haare mit einer punktuellen Glatze am Hinterkopf. Zum Tatzeitpunkt trug der Mann eine helle Jacke. Sein Gesicht war mit einem Mund-Nasenschutz bedeckt. Außerdem hatte er beim ersten Einbruch eine dunkle Umhängetasche dabei.

Die Polizei Rhein-Erft bittet Zeugen, insbesondere Anwohner, die während des Tatzeitraums verdächtige Beobachtungen zu diesem Fall gemacht haben, das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu kontaktieren. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell