Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfall im Begegnungsverkehr in Bockhorn ohne Verletzte, aber mit hohem Sachschaden, beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit

Bockhorn (ots)

Am Montagvormittag kam es um 08.17 Uhr auf der Wilhelmshavener Straße in Bockhorn zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei entgegenkommenden Pkw. Eines der Fahrzeuge geriet aus bislang nicht bekannter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Transporter. Beide Fahrzeugführer blieben bei dem Unfall unverletzt. Es entstand hoher Sachschaden. Die Wilhelmshavener Straße musste über den Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Beide nicht mehr fahrbereite Pkw sind abgeschleppt worden.

