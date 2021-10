Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Zetel

Zetel (ots)

In der Pestalozzistraße in Zetel kam es in der Zeit vom 09.10.2021, 10.20 Uhr, bis zum 11.10.2021, 15.00 Uhr, zu einer Beschädigung an einem geparkten Pkw. Ein Fahrzeug wendete auf einer Grundstücksauffahrt und stieß dabei gegen den geparkten Pkw.

Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden gekümmert zu haben. Am geparkten Pkw entstand Sachschaden.

Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04451 923-0 mit der Polizei Varel in Verbindung zu setzen.

