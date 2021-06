Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizei Langelsheim. Pressebericht v. 03.06.2021

Goslar (ots)

Unfall mit schwerverletztem Fahrradfahrer

Am Mi., 02.06.2021, 17.45 Uhr, befuhr ein 50-jähriger Fahrradfahrer aus Braunschweig mit seinem Rennrad die L 516, Seesen i.R. Lautenthal. Kurz hinter dem Sternplatz kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet gegen die Schutzplanke und stüzte im Anschluss über diese hinweg. Hierbei verlezte er sich derart schwer, dass er mit einem Rettungswagen der Klinik in Seesen zugeführt werden musste. Am Fahrrad entstand erhebl. Sachschaden in Höhe von ca 1500 Euro. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich bei der Polizei in Langelsheim unter Tel. 05326-978780 zu melden.

Otto Brodthage, Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell