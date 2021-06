Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Nach Beinahe Zusammenstoß geflüchtet

Goslar (ots)

Ein 35-jähriger Mann aus Hannover befuhr mit seinem weißen PKW Ford Transit am 02.06.21, gegen 15.00 Uhr die B498, aus Goslar kommend in Richtung Altenau.

Am Ausgang einer Rechtskurve kam ihm ein Motorradfahrer auf seiner Fahrbahn entgegen, so dass er stark bremsen und ausweichen musste, um einen frontalen Zusammenstoß mit dem Motorradfahrer zu verhindern.

Hierbei geriet er mit seinem Pkw gegen die dortige Leitplanke. Es entstand Sachschaden an der rechten Fahrzeugseite sowie an ca. 10 m Leitplanke in Höhe von ca. 3.600 EUR.

Der dunkel gekleidete Motorradfahrer, der nach Angaben des Geschädigten den Unfall hätte mitbekommen müssen, flüchtete, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, in Richtung Goslar-Oker.

Die Polizei Goslar sucht nun Personen, die die Unfallsituation beobachtet haben, oder sonst nähere Angaben zu dem flüchtenden Motorrad machen können, z.B. weil sie kurz vor oder nach dem Unfall durch dieses Krad überholt worden sind.

Sachdienliche Hinweise werden unter 05321 / 3390 entgegengenommen.

-Lüdke, KHK-

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell