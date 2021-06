Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht Polizeikommissariat Bad Harzburg, Berichtszeitraum 01. - 03.06.21

Verkehrsunfallflucht in Bad Harzburg

Am 01.06.2021, zwischen 17:30 und 18:00 Uhr, kam es im Bereich einer Hofeinfahrt in der Herderstraße in 38667 Bad Harzburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde augenscheinlich mit einem Pkw bei einem Rangiervorgang ein VW Caddy in der Farbe Braun mit Bad Harzburger Zulassung an der Fahrzeugseite hinten rechts beschädigt. Es entstand leichter Sachschaden. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne Angaben seiner Beteiligung zu machen. Eine Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht wurde gefertigt. Zeugen zu diesem Vorgang melden sich bitte bei dem Polizeikommissariat Bad Harzburg unter der Rufnummer 05322/911110.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Am 02.06.2021, gegen 17:35 Uhr, wurde von einer Zeugin eine in einem roten VW Golf V fahrende Verkehrsteilnehmerin mit auffälliger Fahrweise in der Herzog-Wilhelm-Straße in 38667 Bad Harzburg gemeldet. Im Rahmen der Fahndung konnte die Fahrzeugführerin von den eingesetzten Polizeibeamten gestellt werden. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 2,44 Promille. Es wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet, eine Entnahme einer Blutprobe angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

Einbruch in eine Gartenlaube eines Kleingartenvereins

In dem Zeitraum 30.05.2021, 22:00 Uhr, bis 02.06.2021, 09:00 Uhr, hatten sich bisher unbekannte Täter augenscheinlich durch Aufhebeln der Tür Zugang zu einem Schuppen einer Gartenlaube in einer Kleingartenanlage in der Osterwiecker Straße in 38690 Vienenburg verschafft und u.a. eine orangefarbene Kettensäge und anderes Werkzeug entwendet. Der Gesamtschaden beträgt etwa 200 Euro. Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen im Tatzeitraum gemacht haben, melden sich bitte beim Polizeikommissariat Bad Harzburg unter der Rufnummer 05322/9111110.

