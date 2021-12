Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: 13-Jähriger Radfahrer auf dem Schulweg vom Pkw angefahren - leicht verletzt

Viersen-Süchteln (ots)

Am Dienstag um 07:30 Uhr ist ein 13-jähriger Junge aus Viersen mit seinem Fahrrad auf dem Schulweg von einem Pkw angefahren worden. Der Schüler fuhr auf dem Rad über den Gehweg der Ratsallee in Richtung Ostring und wollte den Kreuzungsbereich Blumenstraße überqueren. Beim Verlassen des Gehwegs auf die Fahrbahn nahm der 71-jährige Viersener Pkw-Führer, welcher sich auf der Blumenstraße in Richtung Innenstadt befand, dem Schüler die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß. Der Schüler stürzte auf die Fahrbahn und wurde leicht verletzt. /cb (1038)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell