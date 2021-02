Polizei Münster

POL-MS: Lkw kommt Autofahrer auf der Umgehungsstraße entgegen

Münster (ots)

Am Montag (22.2., 15.45 Uhr) kam einem 42-jährigen Autofahrer auf der Umgehungsstraße in Höhe der Wolbecker Straße ein Lkw entgegen. Der Pkw-Fahrer war in Richtung Warendorfer Straße unterwegs und musste nach eigenen Angaben auf den Beschleunigungsstreifen ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem Lkw zu verhindern. Dort stieß er gegen das Motorrad eines 29-Jährigen. Dieser und seine 25-jährige Sozia wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von geschätzten 6.000 Euro. Der Lkw-Fahrer fuhr einfach weiter.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

