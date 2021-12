Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Altstadt - Diebstahl aus Kfz

Zeugen gesucht!

Mainz (ots)

Am Freitagmittag fiel einem Passanten ein geparktes Fahrzeug auf, bei dem die Fensterscheibe eingeschlagen worden war. Nach ersten Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass der oder die unbekannten Täter die Seitenscheibe des Opel Corsa eingeschlagen hatten und in der Folge Handtasche und Bargeld gestohlen hatten. Der Opel war in der Großen Weißgasse geparkt. Der genaue Tatzeitraum ist derzeit nicht bekannt. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

