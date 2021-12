Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mainz und des Polizeipräsidiums Mainz Versuchtes Tötungsdelikt in Worms, 33-jähriger Beschuldigter in Haft

Mainz (ots)

Nach Streitigkeiten verletzte ein 33-jähriger Mann aus Worms am frühen Montagabend, den 13.12.2021 seine 32-jährige Lebensgefährtin schwer. Die durch eine Zeugin der Tat über Notruf informierte Polizeistreife, konnte den Tatverdächtigen noch in der Nähe des Wohnanwesens in Worms antreffen und vorläufig festnehmen.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand verletzte der 33-jährige deutsche Staatsangehörige seine Lebensgefährtin im Laufe eines Streites in der gemeinsamen Wohnung des Paares, durch erhebliche Gewalteinwirkung und einem Messer lebensgefährlich. Die 32-jährige Frau aus Worms, ebenfalls deutsche Staatsangehörige, wurde notoperiert und schwebte zwischenzeitlich in Lebensgefahr.

Das Amtsgericht Mainz ordnete am 14.12.2021, auf Antrag der Staatsanwaltschaft, wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags die Untersuchungshaft gegen den 33-jährigen Beschuldigten an. Er befindet sich derzeit in einer Justizvollzugsanstalt.

Der 33-Jährige ist bereits in der Vergangenheit polizeilich in Erscheinung getreten und wegen Verkehrsdelikten, Unterhaltspflichtverletzung sowie Körperverletzungsdelikten vorbestraft.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell