Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Randalierer hinterlässt Telefonnummer

Mainz-Bleichenviertel (ots)

Dienstag, 14.12.2021, 20:48 Uhr

Ein 33-jähriger Mann aus Mainz, muss sich nun wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung verantworten. Am Dienstagabend befand sich der 33-Jährige mit einem Bekannten in einer Kneipe im Mainzer Bleichenviertel. Da der Mann noch eine offene und unbezahlte Rechnung hatte, bekam er von der 54-jährigen Bedienung nichts mehr zu trinken. Hierauf rastete der Mann gegen vollkommen aus, spuckte der 54-Jährigen ins Gesicht und versuchte auf sie loszugehen. Sein Begleiter konnte ihn gerade noch zurückhalten. Hierauf schlug der 33-Jährige zunächst mit der Faust gegen einen Spielautomaten. Als dies keine Wirkung zeigte, nahm er sich einen Glasaschenbecher und mit diesem auf den Bildschirm des Spielautomaten, so dass dieser zersplitterte. Nachdem der Randalierer von seinem Begleiter aus der Gaststätte gedrängt wurde, schlug er von außen derart gegen die Fensterscheibe der Kneipe, dass die Scheibe letztlich zerbricht. Hiernach flüchtet der 33-Jährige zu Fuß in Richtung der Kaiserstraße und kann bei Eintreffen der Alarmierten Funkstreifen des Altstadtreviers nicht mehr angetroffen werden. Während der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme stellte sich allerdings heraus, dass der nun Beschuldigte zuvor mit der Kellnerin geflirtet und ihr seine Telefonnummer gegeben hatte. So war es ein leichtes die Identität des Beschuldigten zu ermitteln und ihn zweifelsfrei zu identifizieren. Der 33-Jährige ist polizeilich schon umfänglich bekannt und muss sich nun erneut strafrechtlich verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell