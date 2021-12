Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Oberstadt, Einbruch in Wohnung durch gekipptes Fenster im 1. OG

Mainz-Oberstadt (ots)

Samstag, 11.12.-Sonntag, 12.12.2021

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in die Wohnung einer 43-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus in der Hechtsheimer Straße in Mainz eingebrochen.

Die Bewohnerin verlies nach eigenen Angaben gegen 22:00 Uhr ihre Wohnung im ersten Obergeschoss und stellte bei ihrer Rückkehr gegen 00:30 Uhr den Einbruch fest. Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich allem Anschein nach über ein gekipptes Fenster Zugang zu dem Appartement der 43-Jährigen. Sie entwendetem nach derzeitigem Kenntnisstand eine Handtasche samt Dokumenten und Bargeld. Die Mainzer Polizei führte vor Ort eine Spurensuche durch, die Ermittlungen wurden aufgenommen.

