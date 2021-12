Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Stadecken-Elsheim, Weihnachtsdeko beschädigt und entwendet

Stadecken-Elsheim (ots)

Am späten Abend des 11.12.2021 beobachtet ein 47-jähriger Anwohner aus der Straße "In den Acht Morgen", wie fünf unbekannte junge Männer den Weihnachtskranz seiner Haustür abreißen und anschließend davonlaufen. Der 47-Jährige kann die Fünf zwar noch einholen und kurz zur Rede stellen, allerdings flüchten die jungen Männer erneut, ohne dass der Türkranzbesitzer die Personalien erfragen oder die Polizei verständigen kann. Ein weiterer Anwohner meldet im gleichen Zeitraum den Diebstahl einer Weihnachtmannfigur vor seiner Haustür, für den die fünf Unbekannten ebenfalls in Frage kommen. Selbst wenn es sich hierbei nur um einen "sogenannten dummen Jungenstreich" handeln sollte, sind beide Handlungen strafrechtlich als Sachbeschädigung und Diebstahl einzustufen und für die Besitzer der Weihnachtsdeko alles andere als lustig.

