POL-PPMZ: Mainz - Saarstraße - Fahrerin missachtet Vorrang von Straßenbahn

Mainz (ots)

Konkretisierung unserer Meldung von 11.12.21 - 16:04 Uhr. Wir bitten darum, die Formulierungen der neuen Meldung zu berücksichtigen.

Eine 80-jährige Autofahrerin missachtete am Samstagnachmittag, gegen 13:20 Uhr, auf der Saarstraße, den Vorrang des Schienenverkehrs und verursachte einen Verkehrsunfall. Die Fahrerin befuhr mit ihrem PKW die Saarstraße stadteinwärts und nutzte die Abbiegespur um in Richtung Koblenzer Straße weiterzufahren. Dabei missachtete sie offensichtlich, den durch Andreaskreuz angeordneten und Ampel signalisierten Vorrang einer stadteinwärts fahrenden Straßenbahn. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde der PKW auf die Gegenfahrbahn des Zubringers zur Saarstraße geschleudert. Die 80-Jährige erlitt einen Schock und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 37- Fahrer und die Fahrgäste der Straßenbahn wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme (ca. 90 Minuten) war der Zubringer von der Koblenzer Straße in Richtung Saarstraße gesperrt. Es bildete sich leichter Rückstau. Am PKW entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell