POL-PPMZ: Mainz-Altstadt, Farbschmierereien an Fassaden

Mainz-Altstadt (ots)

Im Zeitraum vom 08.-09.12.2021 kam es in der Karmeliterstraße in Mainz zu mehreren Farbschmierereien an Gebäudeteilen. Der oder die bislang unbekannten Täter brachten mehrere Graffiti in einer Größe von 2-4 Metern an einer Gebäudefassade sowie Mauer an. Hierbei wurde dunkelrote und schwarze Sprühfarbe verwendet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

