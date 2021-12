Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Neustadt, Zusammenstoß zwischen Lieferwagen und Fußgängerin

Mainz-Neustadt (ots)

Mittwoch, 08.12.2021, 10:26 Uhr

Am Mittwochmorgen kommt es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lieferfahrzeug und einer 33-jährigen Fußgängerin aus Mainz. Der Fahrer eines Lieferwagens rangiert an diesem Morgen sein Fahrzeug in der Wallstraße und missachtet hierbei den Vorrang der Fußgängerin, die zu diesem Zeitpunkt die Fahrbahn der Wallstraße überqueren möchte. Trotz des folgenden Zusammenstoßes und Sturzes, wird die 33-Jährige glücklicherweise nur leicht verletzt. Sie wird noch vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt und in ein Mainzer Krankenhaus gebracht.

