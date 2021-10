Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Mit Reh Kollidiert

Ein Wildunfall am Montag bei Erbach sorgte für Sachschaden.

Der 29-Jähre fuhr am Montag gegen 05.45 Uhr von Erbach nach Ringingen. Plötzlich querte ein Reh die Fahrbahn. Der VW-Fahrer konnte nicht mehr anhalten. Bei dem Zusammenstoß kam es zum Sachschaden am dem VW. Das Reh rannte anschließend davon. An dem Golf entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro.

