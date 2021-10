Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen an der Fils - Nicht um den Schaden gekümmert

Rund 2.000 Euro Sachschaden hinterließ ein Unbekannter am Montag nach einem Unfall in Eislingen.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, parkte die 69-Jährige gegen 9.30 Uhr ihren Ford auf einem großen Parkplatz in der Steinbeisstraße. Als die Fahrerin gegen 10.15 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, musste sie den Schaden an der rechten Fahrzeugseite feststellen. Offensichtlich war ein Unbekannter beim Ein- oder Ausparken gegen ihr Fahrzeug gestoßen und danach geflüchtet. Die Polizei aus Eislingen (Tel. 07161/8510) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Der Schaden am Ford beträgt etwa 2.000 Euro.

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

+++++ 11899709

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell