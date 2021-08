Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Suderwick - Vom "Bierbike" gefallen - leicht verletzt

Bocholt (ots)

Am Sonntagnachmittag fiel ein alkoholisierter 19-jähriger Mann aus Rhede als Beifahrer von einem sogenannten Bierbike auf die Fahrbahn. Der 24-jährige Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, so dass der 19-Jährige im Beinbereich überrollt und leicht verletzt wurde. Er konnte das Bocholter Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Unfallursächlich war die Alkoholisierung des 19-Jährigen. Der Unfall trug sich am Sonntag gegen 14.50 Uhr auf der Dinxperloer Straße in Suderwick zu.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell