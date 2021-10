Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Vom Fahrrad gefallen

Zwei Personen stürzten am Dienstag bei einem Unfall Arnegg.

Ulm (ots)

Gegen 1.45 Uhr fuhr die 18-Jährige mit ihrem Pedelec auf einem Wirtschaftsweg von Dietingen in Richtung Arnegg. Auf einem abfallenden Abschnitt fuhr sie bei starkem Regen zu schnell und verlor die Kontrolle über ihr Gefährt. Ein 17-Jährige saß auf dem Gepäckträger. Beide stürzten und erlitten leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. An dem Pedelec entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro.

+++++++ 1904696

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell