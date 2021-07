Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Dieb stiehlt Portemonnaie während die Eigentümerin im Garten sitzt

Mönchengladbach (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstag, 6. Juli, zwischen 12 und 20 Uhr ein elektronisches Gerät sowie ein Portemonnaie aus einer Handtasche gestohlen, während die Besitzerin im Garten saß.

Die 74-jährige Frau besuchte an diesem Tag eine Freundin an der Pferdmengesstraße. Die beiden Damen beschlossen, sich in den Garten zu setzen. Ihre Handtasche ließ sie im Haus liegen. Als die 74-Jährige später nach Hause fahren wollte, bemerkte sie, dass die vorgenannten Gegenstände aus ihrer Handtasche entwendet wurden. Nach aktuellen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass sich der Täter durch die offene Terrassentür Zutritt zum Haus verschafft haben könnte. Diese war für die Frauen zur Tatzeit nicht einzusehen.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, um sachdienliche Hinweise. Diese nimmt sie unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (cr)

