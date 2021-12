Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schönbrunn-Schwanheim: Gartenzaun beschädigt und weitergefahren; Zeugen gesucht

Schönbrunn-Schwanheim (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, zwischen 05.30-06.40 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer in der Herzstraße einen Gartenzaun und fuhr anschließend weiter, ohne sich seiner Fahrerverantwortung zu stellen.

Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, war der Unbekannte mit seinem Fahrzeug, bei dem es sich um einen Seat Leon gehandelt haben dürfte, auf der Michelbacher Straße talwärts in Richtung Herzstraße unterwegs, als er auf schneebedeckter Straße, in einer Rechtskurve, ins Schleudern geriet, nach links von der Fahrbahn abkam und in den Gartenzaun prallte. Anschließend fuhr er weiter und hinterließ einen Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Das Fahrzeug des Verursachers dürfte dadurch ebenfalls deutlich sichtbar im Frontbereich beschädigt worden sein.

Zeugen, die Näheres zum Unfall sowie zum Verursacher und/oder dessen Fahrzeug wissen, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Eberbach, Tel.: 06271/9210-0 in Verbindung zu setzen.

Am Dienstag war es bis in die Vormittagsstunden hinein zu starken Schneefällen gekommen, die hauptsächlich Schönbrunn mit seinen Ortsteilen Haag, Schwanheim und Moosbrunn betraf. In Schönbrunn wurden zwischen 05.30-08.00 Uhr fünf witterungsbedingte Verkehrsunfälle registriert, davon zwei in Schwanheim. Verletzt wurde eine Person. Der Sachschaden beläuft auf rund 30.000.- Euro.

Darüber hinaus war es am Dienstagmorgen auch auf der L 595 zwischen Waldwimmersbach und Haag, kurz vor der Gemeindegrenze zu Haag, zu einem Verkehrsunfall auf schneeglatter Fahrbahn gekommen, bei dem zwei Schwerverletzte zu beklagen waren. Der Sachschaden betrug alleine hier rund 30.000.- Euro.

