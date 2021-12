Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Überfall auf Tankstelle - Täter flüchtig

Mannheim-Käfertal (ots)

Die Polizei fahndet derzeit mit starken Kräften am Boden und einem Hubschrauber in der Luft nach einem flüchtigen Tankstellenräuber. Die bislang unbekannte Person betrat gegen 21.00 Uhr eine Tankstelle in der Waldstraße und forderte unter Vorhalt einer schwarzen Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Zur Täterbeschreibung ist derzeit folgendes bekannt: vermutlich männlich, normale Statur, maskiert mit einer schwarzen Sturmhaube, trug eine schwarze Jacke, schwarze Handschuhe, dazu Blue-Jeans und schwarze Schuhe. Ohne Beute verließ der Täter im Anschluss an seine Forderung die Tankstelle und flüchtete in Richtung der Lampertheimer Straße. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Heidelberg unter 0621/174-4444 entgegen.

