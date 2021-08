Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Alsdorf - Mauer touchiert und gestürzt

Alsdorf (ots)

Am 24.08.2021, gegen 07:00 Uhr befuhr ein 16-jähriger Fahrer mit seinem Kleinkraftrad die Hauptstraße in der Ortslage Alsdorf in Richtung Grünebach. Beim Abbiegen in die Geishardtstraße touchierte der Jugendliche infolge nicht angepasster Geschwindigkeit eine dort befindliche Mauer und stürzte. Der junge Mann blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand leichter Sachschaden.

