Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Herdorf - Unfallverursacher geflüchtet

Herdorf (ots)

Am 23.08.2021, im Zeitraum 21:45 bis 22:15 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer die Straße "Glockenfeld" im Stadtgebiet Herdorf. Im Verlauf der Strecke kollidierte er mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Pkw BMW. Der Verursacher flüchtete anschließend von der Unfallörtlichkeit. Am geparkten Pkw entstand erheblicher Sachschaden von ca. 3500EUR. Bei dem unfallverursachendem Fahrzeug könnte es nach ersten Ermittlungen um ein orangefarbenes Zweirad gehandelt haben. Hinweise an die Polizei Betzdorf.

