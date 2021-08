Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung

Unkel (ots)

An einem Renovierungsobjekt in der Scheurener Straße in Unkel wurde am vergangenen Wochenende eine Fensterscheibe mittels einem Stein von unbekannten Tätern beschädigt. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

