Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckarbischofsheim: Frontalzusammenstoß; Verursacher unter Alkohol, Blutentnahme; Führerschein sichergestellt

Neckarbischofsheim (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen kollidierten in der Einmündung Hauptstraße/Schulgasse zwei Fahrzeuge frontal miteinander. Ein 58-jähriger Autofahrer wollte kurz nach 3 Uhr von der Hauptstrqaße nach rechts in die Schulgasse abbiegen, fuhr dabei zu weit nach links und stieß frontal mit einem entgegenkommenden 53-jährigen Skoda-Fahrer zusammen. Der 58-Jährige verletzte sich dabei leicht, der 53-jährige, dessen Fahrzeug abschleppreif war, blieb zum Glück unverletzt.

Der Gesamtschaden wird auf rund 10.000.- Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme wurde bei dem Verursacher Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein Vortest, der über 1,1 Promille ergab, bestätigte den Verdacht. Der Mann musste deshalb eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell