Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Anruf eines falschen Polizisten

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Falsche Polizeibeamte haben sich am Donnerstagabend bei einer Frau in Enkenbach-Alsenborn gemeldet. Weil die Dame anschließend ihren Sohn kontaktierte und dieser die Polizei informierte, kam die Sache ans Licht.

Demnach erhielt die Seniorin gegen 21 Uhr einen Anruf eines unbekannten Mannes, der sich als Polizist ausgab und behauptete, man habe in der Nachbarschaft mehrere Täter festgenommen. Die Gruppe habe einen Notizzettel mit den persönlichen Daten der Frau bei sich gehabt. Der Anrufer wollte deshalb wissen, welche weiteren Personen im Haushalt der Seniorin leben. Danach wurde das Gespräch beendet.

Die Frau verständigte anschließend ihren Sohn, um ihm von der Geschichte zu erzählen. Der Mann erkannte die Betrugsmasche und meldete sich bei der Polizei.

Wir empfehlen: Wenn auch Sie Anrufe von Unbekannten erhalten, geben Sie am besten am Telefon keine Auskünfte zu ihrer Wohn- und Lebenssituation oder zu Ihren finanziellen Verhältnissen! Erfahrungsgemäß wollen die Betrüger einfach ihre Opfer aushorchen, ob sie alleine leben, ob es möglicherweise Hunde im Haushalt gibt, und ob Wertgegenstände vorhanden sind. - Diese Informationen gehen aber niemanden etwas an, erst recht keine Fremden! Und die echte Polizei wird Ihnen am Telefon nicht solche Fragen stellen... |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell