Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Folgemeldung zu Pressemitteilung "Unbekannte verletzen 14-Jährigen mit Baseballschläger"

Gelsenkirchen (ots)

Ermittlungen der Polizei Gelsenkirchen haben ergeben, dass sich der Sachverhalt in der am 1. Juni 2021 veröffentlichten Pressemitteilung "Unbekannte verletzen 14-Jährigen mit Baseballschläger" (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/4929460) anders dargestellt hat, als zunächst durch Zeugen geschildert wurde. Der 14-jährige Gelsenkirchener geriet mit einem Mitschüler in Streit, stürzte im Folgenden und verletzte sich dadurch schwer. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Weitere Zeugenhinweise werden nicht benötigt.

