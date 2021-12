Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Serie an PKW-Aufbrüchen geklärt: Täter in Untersuchungshaft

Mainz (ots)

Intensive Ermittlungen haben Beamte der Kriminalpolizei Mainz nach einer Serie von PKW-Aufbrüchen zu einem 41-Jährigen Täter aus Litauen geführt. Nachdem ein zunächst Unbekannter sich bereits im Frühjahr Zugang zu knapp 40 Fahrzeugen - voranging der Marke BMW - verschaffte und anschließend festverbaute Fahrzeugteile wie Lenkräder und Navigationssysteme entwendet hatte, wurde nun ein Tatverdächtiger festgenommen. Der 41-Jährige steht in dringendem Tatverdacht an mehreren PKW-Aufbruchsserien im gesamten Rhein-Main-Gebiet verantwortlich zu sein. Hierbei wurden erhebliche Sachschäden verursacht und Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro erbeutet. Dank einer gesicherten DNA-Spur konnten bereits Anfang des Jahres Ermittlungen hinsichtlich des polizeibekannten Tatverdächtigen aufgenommen werden. In der Nacht des 08.11.2021 kam es in der Mainzer Oberstadt erneut zu einem Aufbruch eines BMW. Nach umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizei Mainz konnten schnell Zusammenhänge zur vorangegangenen Tatserie aus dem Frühjahr gezogen werden. Aufgrund der gleichen Tatbegehungsweise und dem zielgerichteten Entwenden hochwertiger Fahrzeugteile verdichteten sich die Hinweise auf den aus Litauen stammenden Mann. In enger Zusammenarbeit mit dem Polizeipräsidium Westhessen konnte der Tatverdächtige am frühen Morgen des 12.11.2021 einer Verkehrskontrolle unterzogen und vorläufig festgenommen werden. In dessen angemieteten PKW stellten die Beamten zuvor erbeutetes Diebesgut und diverses Tatwerkzeug sicher. Bei einer anschließenden Durchsuchung eines bekannten Aufenthaltsortes des Tatverdächtigen kann weiteres Diebesgut im Wert mehrerer tausend Euro sichergestellt werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand können dem Täter zahlreiche Einzeltaten, davon einige im Bereich des Polizeipräsidiums Mainz, nachgewiesen werden. Die Ermittlungen dauern an. Der Beschuldigte befindet sich seit dem 12.11.2021 in Untersuchungshaft.

