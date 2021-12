Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz- Stadtgebiet, Unfallfluchten im Mainzer Stadtgebiet durch aufmerksame Passanten geklärt

Mainz-Stadtgebiet (ots)

Donnerstag, 09.12.2021

In der großen Langgasse in Mainz wurde eine Anwohnerin durch laute Schleifgeräusche auf einen Verkehrsunfall aufmerksam. Die Frau konnte beobachten, wie der Fahrer eines Skoda Fabia mit seinem Wagen ein Geländer touchierte und beschädigte. Dennoch setzte der Mann im Anschluss seine Fahrt unbeirrt fort, ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern. Durch das Kennzeichen konnte der Halter und Fahrer des Skoda ausfindig gemacht werden.

Ebenfalls am 09.12.2021 konnte durch eine Passantin in der Liebfrauenstraße ein Verkehrsunfall beobachtet werden, bei dem Unfallverursacher seiner Verantwortung nicht nachkam und die Örtlichkeit verließ, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Die Zeugin teilte der Mainzer Polizei mit, dass ein weißer Kastenwagen beim Rangieren einen dahinter geparkten, schwarzen Opel beschädigte und im Anschluss einfach wegfuhr. Glücklicherweise konnte die Frau neben dem Kennzeichen eine Beschreibung des Fahrers abgeben. In beiden Fällen wird ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell