POL-BS: Polizei nimmt Braunschweiger nach Androhung von Straftaten in Gewahrsam

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Lohengrinstraße

26.10.2021, 22:30 Uhr

Ein Mitarbeiter eines Braunschweiger Unternehmers sollte gekündigt werden. Hiervon erfuhr dieser im Vorhinein und drohte seine Vorgesetzten umzubringen. Die Person war im Besitz von legalen Schusswaffen. Die Polizei nahm die Person in Gewahrsam.

Am Dienstagabend teilte ein 43-jähriger Mitarbeiter eines Braunschweiger Unternehmens mit, dass er in einem kurz bevorstehenden Personalgespräch seine Vorgesetzten umbringen werden. Der Mann hatte zuvor erfahren, dass eine Kündigung zu seinem Nachteil bevorsteht. Die Polizei konnte denn Mann in seiner Wohnung antreffen und in Gewahrsam nehmen. Er war im Besitz von legalen Schusswaffen und dazugehöriger Munition. In der Wohnung wurden auch diverse Chemikalien aufgefunden, die nun im Zuge der Ermittlungen untersucht werden müssen.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen der Androhung von Straftaten und eines waffenrechtlichen Verstoßes aufgenommen.

