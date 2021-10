Polizei Braunschweig

POL-BS: Pkw missachtet Anhaltesignale und verunfallt

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Hagenring

25.10.2021, 23:20 Uhr

Ein BMW sollte einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer missachtete die Anhaltesignale des Streifenwagens. An einer Kreuzung kollidierte er mit einem Ampelmast.

In der Nacht zu Dienstag sollte auf dem Hagenring in Höhe Göttingstraße ein blauer BMW durch Beamte der Verfügungseinheit einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer des BMW missachtete jedoch die Anhaltesignale und erhöhte seine Geschwindigkeit. An der Kreuzung Hagenring / Humboldtstraße versuchte der Fahrer nach rechts in die Humboldtstraße abzubiegen. Hierbei kollidierte er mit einem Ampelmast und kam sofort zum Stehen. Die Insassen des BMS blieben unverletzt.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von circa 6300 EUR.

Gegen den Fahrer wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell