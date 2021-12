Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Gonsenheim, Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Mainz-Gonsenheim (ots)

Am Sonntag, den 12.12.2021 kommt es im Zeitraum zwischen 09:30 und 11:00 Uhr in der Richard-Schirrmann-Straße in Mainz zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr vermutlich vom Anwesen der Hausnummer 10 in die Richard-Schirrmann-Straße ein. Hierbei stößt der oder die unbekannte Fahrer:in mit seinem Fahrzeug(evtl Transporter) gegen einen, auf dem dahinter befindlichen Parkplatz abgestellten, grauen VW Sharan. Aufgrund der Wucht des Aufpralles wird dieser wiederum auf eine seitlich daneben geparkte, schwarze Mercedes B-Klasse geschoben. An beiden genannten geparkten PKW entsteht ein erheblicher Schaden. Der bislang unbekannte Unfallverursacher setzt im Anschluss seine Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Die Mainzer Polizei hat am Unfallort Spuren gesichert und sucht nun nach Zeugen, die Angaben zum Unfall und Unfallverursacher geben können.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell