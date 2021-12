Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Diebstahl von hochwertigen Fahrzeugen in Nieder-Olm und Bodenheim- Polizei bittet um Hinweise

Nieder-Olm und Bodenheim (ots)

Dienstag, 14.12.2021- Mittwoch, 15.12.2021

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in den Gemarkungen Nieder-Olm sowie Bodenheim zum Diebstahl zweier hochwertiger PKW. In Nieder-Olm wurde Mercedes GLC 220d, Farbe Schwarz, in Bodenheim ein BMW X5, Farbe Weiß entwendet. Der oder die bislang unbekannten Täter entwendeten die, vor den Anwesen der Besitzer geparkten Fahrzeuge, im Zeitraum zwischen 20:00 und 05:00 Uhr.

Die Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise. Wer im genannten Zeitraum im "östlichen" Bereich von Nieder-Olm, insbesondere Weinbergring oder dem erweiterten Bereich rund um die Gaustraße in Bodenheim verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten sich bei der Mainzer Kriminalpolizei zu melden. Sollten Ihnen ortsfremde Fahrzeuge, insbesondere mit "Fremdkennzeichen" oder erkennbare Mietfahrzeuge aufgefallen sein, in den sich eine oder mehrere Personen (auch schlafend) aufgehalten haben, können Sie dies ebenfalls der Kriminalpolizei mitteilen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell