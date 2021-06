Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat die Motorräder beobachtet?

Sembach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Sonntagabend in der Williams Road etwas beobachtet haben. Gegen 20.15 Uhr ging der Hinweis ein, dass zwei Motorradfahrer die Straße als "Rennstrecke" nutzen würden. An den Maschinen seien keine Kennzeichen montiert.

Als ein Zeuge die Männer ansprechen wollte und dafür die Fahrbahn überquerte, seien die beiden Motorräder gezielt auf ihn zugefahren, so dass er aus Angst vor einer Kollision ruckartig umkehrte und zurücklief.

Die ausgerückte Streife traf vor Ort auf einen Mann und eine Frau, die in einem Transporter saßen. Sie gaben an, nichts von den Motorrädern zu wissen. Allerdings kehrte während der Kontrolle einer der Motorradfahrer zu Fuß zur Örtlichkeit zurück. Er wurde von den Zeugen zweifelsfrei wiedererkannt.

Von den Polizeibeamten auf die Beobachtungen angesprochen, machte der 20-Jährige keine weiteren Angaben mehr zur Sache. Die weiteren Ermittlungen - unter anderem wegen Verkehrsgefährdung - laufen.

Ermittelt wird parallel auch gegen die beiden Insassen im Transporter wegen des Verdachts der versuchten Strafvereitelung. Außerdem besteht der Verdacht, dass der 24-jährige Mann mit dem Fahrzeug gefahren ist, ohne eine Fahrerlaubnis zu besitzen.

Zeugen, die helfen können, die Abläufe zu klären, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

