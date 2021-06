Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrrad und Feuerstelle gestohlen

Kreis Kaiserslautern (ots)

Eine böse Überraschung musste ein 35-jähriger Mann in Reichenbach-Steegen bei seiner Rückkehr aus dem Urlaub erleben. Von seiner Terrasse hatten sich Diebe bedient. Wie der Polizei gemeldet wurde, verschwanden ein Fahrrad und eine Feuertonne. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 12. Juni 10 Uhr und Sonntag, 20. Juni 12:30 Uhr. Beide Gegenstände standen auf der Terrasse. Bei der gestohlenen Feuertonne handelt es sich um eine schwere Metalltonne, die blumenartige Einschnitte als Muster hat. Das Fahrrad ist ein Mountainbike mit schwarzem Rahmen. Näheres ist nicht bekannt. Zeugen, denen in der fraglichen Zeit verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 in Kaiserslautern zu melden. |elz

