POL-PPMZ: Mainz - Mombach, Schwerer Verkehrsunfall zwischen LKW-Fahrer und Radfahrerin

Mainz (ots)

Schwere Verletzungen erlitt am Donnerstagmittag, gegen 12:00 Uhr, eine 56 - jährige Radfahrerin, als ihr Unterschenkel von einem Rad eines LKW überrollt wurde.

Die Radfahrerin wartete zunächst bei Rotlicht an einer Ampel der Kreuzung Industriestraße / In der Dalheimer Wiese um geradeaus in die Straße "In der Dalheimer Wiese" zu fahren. Neben ihr wartete der 36-jährige Fahrer des Betonmischers um in die gleiche Richtung zu fahren. Nach derzeitigem Erkenntnisstand fuhren beide nach dem Umschalten der Ampel auf "Grün" los und es kommt noch im Kreuzungsbereich zu einer Berührung zwischen den beiden. Diese Berührung führt zum Sturz der Radfahrerin. Beim Sturz gerät ihr Fahrrad unter den LKW. Das linke Bein der 56-jährigen Mainzerin wird überrollt und dadurch erheblich verletzt. Sie wird durch den Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Am Pedelec der Radfahrerin entsteht vermutlich Totalschaden in Höhe von ca. 5.000,- EUR. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und zu den Fahrwegen der Unfallbeteiligten vor dem Unfall machen können.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Mainz 2 (Neustadtrevier) unter 06131 654210 oder per Mail PIMainz2.dgf@polizei.rlp.de

