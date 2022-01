Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch-Kollnau: Nachbarschaftsstreit eskaliert - 91-Jähriger schwer verletzt - Tatverdächtiger festgenommen

Freiburg (ots)

Einen im selben Wohnhaus lebenden 91-jährigen Nachbarn angegriffen und schwer verletzt haben soll ein 55-Jähriger am 01.01.2022 gegen 10 Uhr in Waldkirch-Kollnau.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand griff der 55-Jährige den Geschädigten im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses unvermittelt an, wobei der 91-Jährige schwere Verletzungen erlitt. Er musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 55-Jährige wurde kurze Zeit später widerstandslos in seiner Wohnung festgenommen.

Der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg zunächst in Untersuchungshaft genommene dringend Tatverdächtige soll vorläufig in einem Krankenhaus untergebracht werden.

oec

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell