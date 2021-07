Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Innenausstattung aus drei BMWs gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Gestern (7.7.) stellte ein 38-jähriger Herforder gegen 6.40 Uhr fest, dass sein Auto beschädigt wurde. Bisher unbekannte Täter hatten in der Nacht zu Mittwoch das hintere Fenster seines an der Annastraße geparkten BMW eingeschlagen und aus dem Inneren das Lenkrad, das Navigationsgerät und diverse Wertgegenstände mitgenommen. Der Schaden beträgt insgesamt über 2500 Euro. Kurze Zeit später zeigte ein weiterer Anwohner der Annastraße einen ähnlichen Vorfall bei der Polizei an: Der BMW, den der 25-Jährige am Vorabend am Straßenrand geparkt hatte, war auf ähnliche Weise aufgebrochen worden und das Lenkrad sowie eine kleine Summe Bargeld wurden von den bisher Unbekannten entwendet. Um 11.00 Uhr verständigte dann eine 39-jährige Herforderin die Polizei, die ihren BMW am Dienstag Abend am Wellbrocker Weg geparkt hatte. Auch an diesem Fahrzeug war die Scheibe eingeschlagen und das Lenkrad entwendet worden. Die Kriminalpolizei hat in allen drei Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die zwischen Dienstag Abend und Mittwoch Morgen im Bereich der Herforder Innenstadt etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

