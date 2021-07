Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Brandstiftung auf Vereinsgelände - Unbekannte setzen Mülltonne in Brand

Enger (ots)

(jd) Eine Anwohnerin bemerkte gestern (6.7.), gegen 1.30 Uhr, ein Feuer auf dem angrenzenden Gelände eines Sportvereins an der Gartenstraße. Die 69-Jährige verständigte umgehend Feuerwehr und Polizei. Vor Ort angekommen, löschte die Freiwillige Feuerwehr Dreyen den Brand. Bisher Unbekannte haben eine Mülltonne, die augenscheinlich zum Verein gehört und zuvor an einer Holzhütte abgestellt war, auf eine Rasenfläche geschoben und dort in Brand gesteckt. Die Mülltonne samt Inhalt brannte nahezu vollständig ab. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den unbekannten Tätern machen können oder in der Nacht zu Dienstag etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell