Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: LKW beschädigt Schrankenanlage - Polizei sucht Unfallzeugen

Bünde (ots)

(jd) Bereits am vergangenen Freitag (2.7.) ereignete sich auf einem Parkplatz an der Eschstraße ein Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher seinen Pflichten nicht nachkam. Ein Zeuge beobachtete gegen 11.45 Uhr, wie der Fahrer eines LKW rückwärts in eine Parkplatzeinfahrt fuhr, um dann in die Aktienstraße zu fahren. Beim Rangieren beschädigte der rote LKW mit einer Zulassung aus dem Kreis Unna die Schrankenanlage des Parkplatzes und es entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro. Der Zeuge informierte einen Mitarbeiter des Kreditinstituts, zu dem der Parkplatz gehört, über den Unfall, hinterließ jedoch nicht seine Daten. Daher bittet die Polizei Herford nun besagten Zeugen, sich auf einer der Polizeidienststellen oder unter 05221/8880 zu melden.

