Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zeugen beobachten Brandstiftung - Unbekannte zünden Sonnenschirm an

Herford (ots)

(jd) Auf ihrem Heimweg von der Arbeit bemerkten zwei aufmerksame Zeugen in der vergangenen Nacht (6.7.) drei bisher unbekannte Personen in der Radewiger Straße. Diese zündelten um etwa 3.40 Uhr im Außenbereich einer Bar. Die Zeugen versuchten noch, die drei jugendlich wirkenden Personen durch lautes Rufen von ihrem offensichtlichen Vorhaben, etwas in Brand zu stecken, abzubringen. Allerdings entzündeten die drei Personen dennoch ein Feuer und setzten einen Sonnenschirm der Bar in Brand. Dann flüchteten sie zu Fuß in Richtung Rathaus. Die beiden aus Herford stammenden Zeugen setzen einen Notruf ab. Der Schirm wurde gelöscht und eine unmittelbar eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief jedoch negativ. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Weitere Zeugen, die Angaben zu den Jugendlichen machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

