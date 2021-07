Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Anhänger demoliert beim Abbiegen BMW - Polizei sucht Unfallbeteiligten oder Zeugen

Herford (ots)

(jd) Ein 27-jähriger Herforder fuhr gestern (5.7.), um 9.45 Uhr mit seinem BMW auf der Hermannstraße. An der Kreuzung Hermannstraße / Elverdisserstraße beabsichtigte der Herforder, nach links abzubiegen. Zeitgleich befand sich neben dem BMW ein silberner SUV mit einem ca. vier Meter langen Anhänger, der nach rechts auf die Elverdisser Straße abbiegen wollte. Während des Abbiegevorgangs touchierte der Anhänger den BMW und beschädigte die rechte Fahrzeugseite erheblich, unter anderem wurde ein Teil der Karosserie "aufgeschlitzt". Andere Verkehrsteilnehmer versuchten den bisher unbekannten Fahrer des silbernen Autos durch mehrfaches Hupen auf den Unfall hinzuweisen. Dieser setzte seine Fahrt jedoch ohne anzuhalten Richtung B239 fort. Am BMW entstand ein Sachschaden von mindestens 5000 Euro. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen und bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem bisher unbekannten Fahrer machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

