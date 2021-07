Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen - Unbekannte beschädigen zwei BMW

Rödinghausen (ots)

(jd) Am Sonntag (4.7.) rief ein 25-jähriger Mann aus Rödinghausen die Polizei, nachdem er um 11.30 Uhr Beschädigungen an seinem Auto festgestellt hatte. Der Mann hatte seinen BMW zuvor gegen etwa 4.30 Uhr nahe seines Wohnhauses an der Straße "Alte Dorfstraße" abgestellt hatte. Ein weiterer dort geparkter BMW, der einem 21-jährigen Spenger gehört, wies ähnliche Beschädigungen auf. An beiden Autos befanden sich mehrere Eindellungen und Kratzer im Lack. Der oder die unbekannten Täter haben offenbar mit einem stumpfen Gegenstand auf die beiden Pkw eingeschlagen. Die Polizei Herford bittet mögliche Zeugen, die Angaben zu dem oder den unbekannten Tätern machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

