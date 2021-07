Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zwei Unbekannte dringen in Wohnhaus ein - Polizei sucht Zeugen

Löhne (ots)

(jd) Ein Ehepaar aus Löhne schreckte Samstag (3.7.) um 3.40 Uhr aus dem Schlaf auf, nachdem es aus dem Erdgeschoss ihres Wohnhauses in der Straße "Zur Schule" Geräusche hörte. Der 33-jährige Hauseigentümer ging daraufhin ins Erdgeschoss, um nach dem Rechten zu sehen. Schon von der Treppe aus bemerkte er einen Mann, der sich dort im Flur aufhielt. Als dieser den 33-Jährigen bemerkte, liefen er und ein weiterer Mann aus dem Haus und flüchteten Richtung der Straße "An der Sporthalle". Zuvor versprühten die bisher unbekannten Täter eine reizende Substanz in dem Haus, mutmaßlich um ein Hinterherlaufen zu verhindern. Die beiden Löhner alarmierten umgehend die Polizei, eine erste Nahbereichsfahndung nach den Unbekannten verlief jedoch negativ. Die bisher Unbekannten hebelten offenbar ein Fenster im Erdgeschoss auf, um in das Haus zu gelangen. Ob sie Wertgegenstände aus dem Haus mitnehmen konnten, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Einer der Täter trug zum Tatzeitpunkt eine hellgraue Trainingshose der Marke Adidas und dunkle Sportschuhe. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die am Wochenende etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

