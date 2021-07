Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Auto touchiert Pedelecfahrer - Unfallverursacher fährt weiter

Enger (ots)

(jd) Ein 39-jähriger Engeraner fuhr am Samstag (3.7.), um 6.10 Uhr, mit seinem Pedelec auf der Jöllenbecker Straße in Richtung Bielefeld. Etwa 100 Meter vor der Hausnummer 44 näherte sich von hinten ein Fahrzeug, das den Pedelecfahrer überholen wollte. Der bisher unbekannte Fahrer eines weißen VW Crafter setzte zum Überholvorgang an, fuhr jedoch nicht weit genug nach links. Der Außenspiegel des VW streifte daraufhin den 39-Jährgen, der dadurch die Kontrolle über sein Rad verlor und in den Straßengraben stürzte. Der Pedelecfahrer verletzte sich bei dem Sturz leicht. Der Fahrer des VW Crafter setzte sein Fahrt jedoch fort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen oder sich um den Pedelecfahrer zu kümmern. Das Verkehrskommissariat hat in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten VW-Fahrer machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

