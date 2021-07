Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Straßenverkehrsgefährdung - Herforder fährt unter Drogeneinfluss

Hiddenhausen/Herford (ots)

(jd) Ein 27-jähriger Herforder fuhr am Sonntag (4.7.), gegen 12.40 Uhr mit seinem Renault auf der Bünder Straße in Richtung Herford. Weiteren Verkehrsteilnehmern fiel auf, dass der Mann unter anderem über eine durchgezogene Fahrstreifenbegrenzung kurz vor einem Kreisverkehr ein Fahrzeug überholte und sich ein offensichtlich nicht angeschnalltes Kleinkind im Auto befindet. In Höhe einer Tankstelle auf der Mindener Straße in Herford gelang es den hinzugerufenen Polizeibeamten, den Renaultfahrer anzuhalten. Im Rahmen der Kontrolle bestätigte sich die Feststellung, dass das dreijährige Kind des Fahrers und auch der Fahrer selber nicht angeschnallt waren. Stattdessen hatte er im Gurtschloss seines Fahrersitzes einen so genannten "Gurtdummy", der akustische Warnsignale seines Autos unterdrücken sollte. Da der Fahrer Anzeichen von Rauschmittelkonsum anzeigte, brachten ihn die Beamten zur Herforder Wache. Ein dort durchgeführter Drogentest bestätigte diese Annahme, sodass dann eine Blutprobe durch einen Arzt im Klinikum entnommen wurde. Dem 27-Jährigen wurde die Weiterfahrt in seinem Pkw bis zur Wiedererlangung der Fahrtüchtigkeit untersagt. Jedoch stellten die Beamten um 14.45 Uhr fest, dass der Herforder wieder zu seinem Renault zurückkehrte und mit diesem wegfahren wollte. Daraufhin wurde ihm das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen bis auf Weiteres untersagt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell