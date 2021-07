Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch- Einbruch in Lagerhalle/ Unbekannte stehlen hochwertiges Werkzeug

Goch (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Nacht von Freitag auf Samstag (03. Juni 2021) in eine Lagerhalle an der Straße Holthuisenbosch ein und entwendeten gezielt hochwertiges und neuwertiges Werkzeug. Die Täter fuhren vermutlich vom Neu-Ervscher-Weg über einen Schotterweg zu der Lagerhalle, die Teil eines großen handwerklichen Betriebes ist. Die Unbekannten schlugen einen Bewegungsmelder ab und öffneten gewaltsam ein Holztor. Im Inneren der Halle durchsuchten sie die Regale gezielt nach fast neuen und hochwertigen Werkzeugen. Mit einer Schubkarre transportieren die Einbrecher ihre Beute zum Fluchtfahrzeug ab. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise werden unter Telefon 02823 1080 entgegen genommen. (as)

